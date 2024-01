Corinthians: Mano dá recado após derrota e vê expectativa criada por gestão

"As cobranças que fiz são pertinentes ao jogo, nada de tão grave. Poderíamos ter aproveitado situações de forma mais eficaz, com mais qualidade. Jogo teve boa condição de vencer, mais hoje do que contra o Guarani. Merecíamos uma vitória relativamente fácil pelo que os dois times produziram. Primeiro tempo pelo vento foi ruim de jogar, nenhum chute do adversário. Desperdiçamos bolas. Raniele tentou chutar uma bola achando que está no Cuiabá, tentou chutar. Mas está no Corinthians. E outra que quis driblar, volante de costas tentando driblar é tudo que o Ituano queria. Segundo tempo o jogo foi melhor ainda, três ou quatro boas chances de fazer o gol. Ituano teve uma boa que o Torres meio que dominou errado e sobrou. E o gol, logo depois que o Romero perdeu. Não marcamos a área, menino foi feliz no chute, bola raspou no Torres e saiu o gol. Estão bem evidentes as dificuldades, não podemos escondê-las. Jogos de três em três dias demandam mais elenco, mais opções. Ainda não temos. Só ver as alterações que fiz nos dois jogos, isso vai pesar mais ainda. Jogaremos sábado, jogo forte fisicamente contra o São Bernardo. Esses jogadores não podem entregar o mesmo ritmo em pré-temporada sem poder rodar mais. Temos que resolver, todos juntos, não apontando aqui ou lá. Temos que ter elenco a nível de Corinthians, que possa ter opções para mexer no time e rodar".

Escolhas

"No intervalo o Caetano sentiu um pequeno desconforto, avaliamos bem para não correr risco porque temos dificuldade no setor. Tínhamos o Rafael, um menino, então baixei o Raniele porque já fez função no Avaí, Cuiabá, para colocar o Fausto, que acrescenta normalidade no meio-campo. Tive que colocar outro menino, que entrou bem, mas pode oscilar por ser jovem. Não podemos cobrar a mesma responsabilidade. Merecíamos ter vencido".

Cobrança do Cássio

"Não costumo abordar essas questões publicamente, por respeito a todos. Nossa direção sabe e trabalhamos para ter elenco mais qualificado. As coisas não acontecem tão rápido, alteramos muito o elenco. Diretoria trabalha para as coisas andarem bem, mas mercado está elevado em valores. Temos que saber conduzir. Que o elenco seja equilibrado e possa corresponder. Foi dada ao torcedor uma expectativa muito grande, temos que atender. Se não vem a frustração e é um dos piores sentimentos que tem.

Dificuldades