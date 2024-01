Copa da África: Ônibus com jornalistas fica destruído após acidente

"Os feridos foram transportados com urgência para o Centro Hospitalar Universitário (CHU) de Treichville para receber os cuidados necessários. Estamos em contato próximo com as autoridades médicas para garantir o acompanhamento adequado do seu estado de saúde."

"Os nossos pensamentos estão com os feridos e as suas famílias neste momento difícil. Gostaríamos de expressar nossa gratidão às equipes de resgate e médicas que atualmente trabalham no local e no Hospital Universitário de Treichville. Continuamos a fornecer atualizações regulares à medida que a situação evolui. A segurança e o bem-estar dos nossos colegas jornalistas continuam a ser a nossa prioridade."