Alicia Klein critica gestão do Corinthians: 'festival de constrangimento'

Alicia Klein criticou a diretoria do Corinthians. No UOL News Esporte desta quarta-feira (24), ela disse que os erros cometidos pela gestão Augusto Melo se acumulam e já estão constrangedores.

'Festival de constrangimento': "É uma loucura. Corinthians parece que não pode ver uma vergonha que ele já quer passar. É um festival de constrangimento porque nesse caso do Matheuzinho, ele não tinha razão de vestir a camisa do Corinthians. De fato as cláusulas que o Flamengo quis impor ao Corinthians são inaceitáveis, querer pegar a qualquer momento, não ter a participação de venda lá na frente. Corinthians fez certo em não aceitar as cláusulas, mas porque bota o jogador para treinar? Faz um treino aberto e você bota um jogador, veste a camisa do clube sem ter acertada as cláusulas. A negociação não estava fechada e o contrato não estava assinado".

Cautela: "Com todas essas questões de não pagamento do Garro, inscrições. Então o Corinthians tem que começar a tomar mais cuidado. Desde o começo do ano, da gestão do Augusto Melo é uma sequência de anuncia, mas não vai, inscreve, mas o cara vai embora mesmo assim. Vejo uma questão de reputação que parece que não está sendo bem cuidada por uma gestão que chegava para reestruturar o time. Nesse momento, a cautela tinha que ser o principal instrumento de trabalho do Corinthians e tem sido exatamente o oposto".