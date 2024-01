Abel vive contagem regressiva para encontrar ataque ideal no Palmeiras

Palmeiras tem sete opções para o ataque: Caio Paulista (que também será usado como lateral), Breno Lopes, Bruno Rodrigues, Estevão, Flaco López, Luis Guilherme e Rony.

Durante a pré-temporada, o técnico testou diferentes combinações: formações com dois atacantes (Flaco López e Breno Lopes; Rony e Bruno Rodrigues; Flaco López e Rony; Bruno Rodrigues e Breno Lopes) e esquema com três homens no ataque (Luis Guilherme, Rony e Caio Paulista; Luis Guilherme, Flaco López e Bruno Rodrigues).

Bruno Rodrigues fez boa estreia e pode aparecer no time titular. Um dos reforços para 2024, Bruno jogou alguns minutos no primeiro jogo da temporada, deixou Rony na cara do gol, que chutou pra fora, e se movimentou bastante.

Flaco López aguarda por mais oportunidades. O atacante argentino está na mira do River Plate, mas o Palmeiras já avisou o atleta e seu estafe que ele não será negociado. O Alviverde acredita que 2024 pode, enfim, ser o ano do jogador que custou 9 milhões de dólares (cerca de R$ 44,5 milhões na cotação atual) — ainda mais com a saída de Endrick para o Real Madrid no meio do ano.

Palmeiras x Inter de Limeira -- 2ª rodada do Paulistão

Data: 24 de janeiro de 2024, às 21h35 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: Record (TV aberta) e Paulistão Play (streaming)