Vencedor do Puskás mudou de vida após golaço e vai jogar o Brasileirão

Um golaço de bicicleta marcado na Série B foi um divisor na carreira de Guilherme Madruga. O volante de 23 anos esteve ontem na premiação do The Best 2023, junto de estrelas do futebol internacional, e venceu o Puskás no mesmo dia em que foi anunciado por um clube da Série A do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Madruga faturou o prêmio que elege o gol mais bonito do ano do futebol mundial. A pintura foi em junho do ano passado, representando o Botafogo-SP, na vitória sobre o Novorizontino.

Horas antes, ele foi anunciado como reforço do Cuiabá e jogará 1ª divisão do Brasil. O atleta acertou contrato com o Dourado até o final de 2028.