São Paulo se aproxima de 'limpar' volantes encostados; Luan ganha chance

Jhegson e Talles Costa devem deixar o Brasil. Ambos tem negociações adiantadas com clubes do exterior. As equipes, porém, não foram reveladas.

Propostas por Luan não animam, e volante ganha chance com Carpini. O jogador também estava fora dos planos para 2024, mas diante da falta de propostas interessantes e com a mudança na comissão técnica, Luan seguirá treinando e à disposição. O volante foi procurado por Vitória e Cuiabá, mas as ofertas não animaram atleta e clube.

Todos os atletas que se apresentaram foram num consenso da diretoria, do planejamento, até ter essa troca de comando. E eu penso que não só o Luan, entra aquilo que falamos de gestão e do lado humano. Todos que estiverem aqui no São Paulo, seja o Patryck da base, do mais jovem ao Rafinha, temos o mesmo tratamento e o mesmo respeito, os mesmos direitos e deveres. A gente cobra da mesma maneira, oportuniza da mesma maneira. E o Luan é um cara que está integrado, vai brigar pelo espaço dele. Vamos, como o São Paulo sempre fez, ter uma linha de trabalho de respeitar, dar conteúdo, a seleção é natural e cada um vai ocupando seu espaço. Cabe a mim, dar esse espaço. O Luan vai brigar pelo espaço dele, se fizer por merecer no dia a dia volta a jogar. Se não fizer, outro faz, volta para o fim da fila. Eu tenho uma coisa comigo de não desistir das pessoas, mas todo mundo tem um limite Thiago Carpini, novo técnico

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.