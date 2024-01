Thiago Carpini passou na primeira prova no São Paulo, diz Arnaldo Ribeiro

O comentarista Arnaldo Ribeiro elogiou no UOL News Esporte a entrevista coletiva de apresentação do técnico Thiago Carpini. O comentarista, porém, destacou que não tem sido comum no São Paulo os técnicos darem certo.

'Passou na primeira prova': "Muita gente não tinha ouvido o Carpini falar, mas acho que o preparo para a entrevista, e é superimportante quando o cara vai dirigir o primeiro grande clube da carreira dele, o Carpini mostrou um conhecimento grande sobre o clube, sobre as pessoas do clube, sobre o elenco. Foi bem. Ele é articulado, é um cara muito interessado, estudioso e aproveitar uma lacuna criada pelo insucesso de técnicos brasileiros de uma geração um pouco mais velha do que a dele. Carpini tem uma grande chance, uma grande responsabilidade, nada parecido com o que ele fez na carreira até hoje, e acho que a primeira prova, a entrevista, ele passou. A segunda prova é sábado contra o Santo André".

'Não tem sido a regra': "Se você espremer bem, qual técnico deu certo no São Paulo nas últimas décadas? Crespo deu certo? Deu, não deu... Ney Franco deu certo? Além do Dorival (Júnior) foi os dois que ganharam, só. Dorival pode ter dado certo, seis meses, título inédito, esse deu certo. Estou pegando de 2008 para cá. Alguns tiveram bons trabalhos, os gringos, Osorio um pouquinho, Patón Bauza... dar certo, como Abel Ferreira, por exemplo, não tem sido a regra no São Paulo. Carpini dar certo será um baita de um sucesso inesperado".