Leila explica proposta por Caio Paulista e descarta crise com o São Paulo

Como o clube opera no mercado: "Quando o Palmeiras tem interesse em um atleta de algum clube que tem contato vigente, antes de qualquer aproximação eu converso com o presidente e pergunto se tem interesse em negociar o atleta. Se disser não, encerra, nem começa. Não foi o caso do Caio. Estava livre para ser negociado com o Fluminense. Se não fosse o Palmeiras, qualquer outro clube, que tenho certeza que também tinham interesse no atleta, poderia ter adquirido."

O que aconteceu

Caio Paulista foi apresentado oficialmente no Palmeiras ontem (15). O atleta polivalente, que se destacou no São Paulo como lateral-esquerdo, utilizará a camisa 16.

O atleta assinou contrato com o Palmeiras até o fim de 2028. Caio Paulista passou a última temporada emprestado pelo Fluminense ao São Paulo. O Tricolor Paulista não exerceu a opção de compra de 3,5 milhões de euros (R$ 18,7 milhões na cotação atual), que era válida até o fim do ano passado.

No momento estava esperando as respostas dos meus empresários [sobre a situação no São Paulo] e veio o contato do Palmeiras, você se sente valorizado, porque é um clube que está ganhando tudo. Fui muito bem recebido por todos e agora é seguir a vida. Recebi total apoio da torcida do Palmeiras nas redes sociais e espero ganhar títulos Caio Paulista durante a apresentação no Palmeiras