Jogadores do Aster zoam craque do Palmeiras após eliminação: 'Sai do bolso'

Jogadores do Aster zoam Estêvão, do Palmeiras, após eliminação na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O que aconteceu

Victor Almeida, zagueiro do Aster, aparece no vídeo como se não estivesse encontrando o craque do Palmeiras. Um de seus colegas de time pergunta o que ele está procurando e ele responde: "O Estêvão".

Neste momento, seu companheiro de time diz: "Não está no bolso, não?". E Victor faz como se estivesse olhando no shorts para encontrar o jogador e 'pede' para Estêvão sair do bolso.