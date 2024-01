Haaland, Mbappé ou Vini Jr? Colunistas debatem quem será 'The Best' de 2024

Em um resultado que gerou discussões, Messi foi eleito o melhor jogador de 2023 no prêmio The Best, promovido pela Fifa. No De Primeira, André Hernan, PVC e Thiago Arantes projetaram a disputa pelo prêmio desta temporada.

Acho que vai ser o Haaland, pelo caminho natural, pelo conjunto da obra. O que vem construindo o Haaland é para ser o próximo e o Vinícius Júnior vem em uma prateleira abaixo. O desempenho dele na seleção brasileira pode ajudar, contar muito se ele brilhar na Copa América somando à temporada que já começa espetacular com a vitória sobre o Barcelona, fazendo três gols, acho que pode ser um candidato forte, claro, dependendo da Champions League André Hernan