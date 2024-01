Corinthians vetou gringos e optou por Matheuzinho após mercado escasso

O Timão entende que seria normal deixar um ou dois estrangeiros fora se todos estiverem à disposição. Félix Torres, Diego Palacios, Rodrigo Garro e Romero têm status de titular. Fausto Vera e Rojas brigam por posição.

O Corinthians analisa possíveis reforços do exterior para o ataque e entende que os valores por destaques do Brasil são maiores. As pedidas por Caio Alexandre e Erick, por exemplo, beiraram os R$ 30 milhões.

O Timão já trouxe seis reforços, encaminhou Matheuzinho e três deles são estrangeiros: os equatorianos Félix Torres e Diego Palacios e o meia Rodrigo Garro. Os brasileiros Gustavo Henrique, Hugo e Raniele também chegaram.