Corinthians negocia a contratação do atacante Pedro Raul

O Timão mirou em grandes nomes como Gabigol, Rafael Borré e Aboubakar, mas pode trazer Pedro Raul nos mesmos moldes do lateral-direito Matheuzinho: compor elenco com reforço por empréstimo.

Pedro Raul foi oferecido ao Corinthians e aprovado pelo técnico Mano Menezes e Cifut (Centro de Inteligência do Futebol). Recentemente, ele quase reforçou o Toluca.

O centroavante custou R$ 24 milhões ao Toluca e decepcionou até agora. Ele tem dois gols em 15 jogos na atual temporada.

Pedro Raul poderia ser o oitavo reforço do Corinthians. Matheuzinho está encaminhado, enquanto Félix Torres, Gustavo Henrique, Diego Palacios, Hugo, Raniele e Rodrigo Garro já foram anunciados.

