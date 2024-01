'Quem contratou melhor até agora foi o Corinthians', diz Arnaldo Ribeiro

Siga o UOL Esporte no

Arnaldo Ribeiro analisou no UOL News Esporte que o Corinthians até o momento fez um mercado melhor que o do Flamengo. O comentarista ainda disse que a diretoria rubro-negra faz marketing indo para a Europa em busca de jogadores.

'Jogadores todos interessantes': "Corinthians é o time que mais vai mudar para 2024, está mudando. O Corinthians faz um movimento parecido com o que o Vasco SAF fez em 2023. Investe em bons jogadores, jogadores caros, mas quase todos eles de uma tacada só. Juntar um monte de bom jogador e transformar em um time é a missão do Mano Menezes e não é simples, não é de uma temporada para outra, o Vasco não conseguiu isso a temporada toda. Nenhum desses jogadores chegando ao Corinthians eu acho besteira, são jogadores todos interessantes".

'Muito marketing': "Essas viagens à península ibérica, por que será que o Marcos Braz e o Bruno Spindel sempre vão para Portugal e Espanha? O clima é melhor, a comida é com mais afinco à brasileira. Não precisa ir para a Europa para contratar jogador, vamos combinar. A outra vez os caras foram para passar o Natal na casa do Jorge Jesus e vieram com o Paulo Sousa. É muito marketing e pouca efetividade".