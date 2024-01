'Todos vilões': Mauro Cezar não poupa ninguém na polêmica de Fla e Dorival

O colunista Mauro Cezar Pereira não poupou ninguém na polêmica entre a diretoria do Flamengo e Dorival Jr. No Posse de Bola, ele afirmou que todos são responsáveis, inclusive o estrelado elenco rubro-negro, pelo fiasco da temporada 2023 na esteira dos 42 dias de férias após a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022.

'Todo mundo está errado': "Tem que deixar claro uma coisa, todo mundo está errado ali. Jogadores, que quiseram 42 dias de férias sabendo que competições importantes teriam no começo de 2023, os dirigentes, que concordaram, e comissão técnica, que concordou. A informação que eu tive na época foi que todo mundo concordou. Todo mundo está errado, se o Dorival quisesse mesmo voltar no dia 19 e os caras quisessem o dia 26, ele não tinha nem que renovar o contrato, ele tinha que pegar o boné dele e ir embora. Que técnico é esse? Você imagina que o Abel Ferreira no Palmeiras vai falar 'vamos voltar depois dos 30 dias' e alguém vai falar para voltar 12 dias depois? Ah, mas o Abel tem um tamanho, sim, o Dorival tinha um tamanho no Flamengo, ele tinha acabado de ganhar uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Então, me parece muito estranho isso tudo, mas uma coisa ninguém escapa: todos estão errados".

'Ninguém escapa, todos são vilões': "Isso impactou, sim, na temporada inteira, porque o time ficou batendo cabeça, troca técnico, troca preparador físico e foi aquele ano todo atribulado de nenhuma taça, nenhuma conquista de um elenco tão caro e um clube com tanto dinheiro investido no futebol. Ninguém escapa dessa, inclusive os jogadores, comissão técnica, presidente do clube que não fez nada, poderia dar um pancada na mesa, então todos foram condescendentes, omissos e concordaram. Agora, fica esse jogo de empurra, também acho estranho que o Dorival tenha falado disso só agora. É que é muito mais fácil a gente só bater nos dirigentes do Flamengo, então estou batendo em todos eles - Dorival está errado, os dirigentes estão errados e os jogadores estão errados, ninguém escapa. Agora fica esse jogo de empurra para dizer 'ah, o vilão não sou eu'. Não, todos são vilões".