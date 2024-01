Thiago Maia é liberado de pré-temporada do Flamengo após avanço com Inter

O volante Thiago Maia foi liberado da pré-temporada do Flamengo e está bem próximo de acertar com o Internacional.

O que aconteceu

Thiago Maia não viajará com a delegação rubro-negra para Manaus e nem para os Estados Unidos. O Fla enfrenta o Audax, na quarta-feira (17), na Arena da Amazônia (AM), e depois fica de 18 a 30 de janeiro nos EUA, onde enfrentará o Philadelfia Union, no dia 21, e o Orlando City, no dia 27. A informação inicial foi dada pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

O volante de 26 anos acerta os últimos detalhes para se transferir para o Internacional. Ele é um pedido do técnico Eduardo Coudet e é aguardado em Porto Alegre (RS) para exames médicos ainda esta semana.