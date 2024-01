The Best: Vini Jr é o único brasileiro na seleção do ano do prêmio da Fifa

O time do ano foi escalado no esquema 3-3-4. Enquanto Vini Jr foi um dos estreantes, Lionel Messi foi escolhido pela 17ª vez. O Manchester City dominou a lista, com seis representantes.

A seleção foi montada com base no voto de jogadores. Mais de 28 mil atletas profissionais de 69 países elegeram os melhores do ano com base nas atuações de 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023.

Confira a seleção da temporada

Thibaut Courtois (Real Madrid); John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City) e Rúben Dias (Manchester City); Bernardo Silva (Manchester City), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid) e Kevin de Bruyne (Manchester City); Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (PSG/Inter Miami) e Vinicius Junior (Real Madrid).