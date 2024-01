The Best: Bonmatí supera Hermoso e é eleita melhor jogadora do mundo

No feminino, a avaliação do The Best ocorreu entre 1° de agosto de 2022 a 20 de agosto de 2023, e a vencedora saiu a partir de um júri formado por jornalistas, capitães, técnicos de seleções e torcedores — estes últimos puderam votar no site oficial da Fifa. Cada grupo teve peso de 25% na pontuação.

Aitana Bonmatí is #TheBest FIFA Women's Player 2023! 🤩



Click here for more information. ➡️ https://t.co/lNztX2e3pn pic.twitter.com/UVr0zUBvEW -- FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 15, 2024

Veja todos os vencedores

Melhor jogador: Lionel Messi (Inter Miami e Argentina)

Melhor jogadora: Aitana Bonmatí (Barcelona e Espanha)

Prêmio Puskás: Guilherme Madruga (Botafogo-SP)

Melhor goleiro: Ederson (Manchester City e Brasil)

Melhor goleira: Mary Earps (Manchester United e Inglaterra)

Melhor técnico (masculino): Pep Guardiola (Manchester City)

Melhor técnica (feminino): Sarina Wiegman (Inglaterra)

Fair Play: seleção brasileira (mensagem contra o racismo)

Prêmio Especial: Marta (imortalizada)

Fan Award: Daniel Iñiguez (torcedor argentino do Colón)

Seleção masculina do ano: Courtois; Walker, Stones e Ruben Dias; bernardo Silva, De Bruyne e Bellingham; Lionel Messi, Vini Jr, Mbappé e Haaland

Seleção feminina do ano: Earps; Bronze, Carmona e Greenwood; Toone, Walsh e Bonmati; James, Kerr, Morgan e Russo