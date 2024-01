Ausências, constrangimento e Brasil em destaque: o lado B do The Best

O Fifa The Best ocorreu hoje, em Londres, e premiou os melhores do mundo em 2023 em diferentes categorias. A cerimônia teve o Brasil como destaque tanto em categorias individuais quanto coletivas, mas também ficou marcado por ausências e constrangimento.

O lado B do The Best

Messi, Haaland e Mbappé foram ausências. Os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo não compareceram ao evento e deixaram uma lacuna no momento do anúncio.

O momento virou motivo de constrangimento. O ex-jogador Thierry Henry, apresentador do The Best, tentou contornar o clima de estranheza assim que Messi foi declarado vencedor e, por motivos óbvios, não subiu ao palco.