São Paulo apresenta Carpini, e presidente diz que técnico foi plano A

Conversas com Dorival. "O Lucas, junto com o Pedro, fizeram um trabalho mais minucioso da transição. Isso encurta o caminho. A grande virtude do ser humano é aprender com o erro dos outros. Em alguns momentos já nos falamos (com Dorival) durante minha caminhada. Uma das primeiras mensagens que recebi de apoio na final do Paulista foi do professor Dorival. Temos nos falado muito diariamente. Sei que a demanda na Seleção vai ser muito grande, mas não está deixando de ter um cuidado, carinho, para que seja uma continuidade de sucesso."

Confira a íntegra da entrevista coletiva de apresentação de Thiago Carpini

Pouca idade

Tenho ouvido muito em relação à idade, tem sido pauta e acho aceitável, mas por outro lado me preparei para esse momento e vejo uma oportunidade muito grande. Creio que é a maior oportunidade. Capacidade não está atrelada à idade. Todo mundo foi jovem um dia e teve a primeira vez. Só nos torna mais experientes ou vividos passando por isso. Enaltecer a coragem do São Paulo em me oportunizar. Prefiro enxergar o copo meio cheio: uma grande oportunidade pra mim para além do desafio. Chegar no São Paulo com um time campeão, vitorioso, com o ano passado com frutos inéditos como a Copa do Brasil. Geralmente um treinador assume um trabalho por um insucesso, isso é mais normal, mas aqui uma situação diferente com a saída do Dorival para a seleção. Um trabalho bem feito, bem realizado. É uma linha a ser seguida e a potencializar, dentro disso colocar algumas ideias, sugerir e ver como vai ser a aceitação no individual e coletivo. Pretendo lidar com a mesma sinceridade e verdade, criar um bom relacionamento e vínculo falando a verdade, me colocando no lugar do atleta para tomar algumas decisões. Sabemos o tamanho da capacidade dos atletas desse elenco. Não procuramos 11 atletas, buscamos uma equipe jovem competitiva para o ano do São Paulo.

Dorival e Lucas Silvestre

Lucas e Pedro fizeram um trabalho mais minucioso. Eu e o professor Dorival já nos falamos em algumas oportunidades. Na final do campeonato paulsita foi uma das primeiras mensagens que recebi de apoio foi do Dorival. Ontem nos falamos à noite também.