PVC: Jorge Jesus falou a verdade na comparação de Neymar com CR7

O colunista Paulo Vinícius Coelho concordou com Jorge Jesus na comparação de Neymar com Cristiano Ronaldo. No De Primeira, PVC ressaltou que o estilo de vida já atrapalhou a carreira de alguns craques brasileiros. Para ele, Neymar não conseguiu se manter em alto nível físico após os 30 anos como Messi e CR7.

'Jesus falou a verdade na comparação de Neymar com CR7': "Ele falou a verdade. O Ronaldinho Gaúcho também perdeu muito treino, só que não foi porque nasceu o filho dele nem porque a família dele perdeu um filho na gestação, ele perdia treino porque chegava da festa direto, da balada pro jogo, e isso tem um custo. Qual é o custo que me parece que existe para o Neymar hoje? O Neymar não tinha lesões articulares, hoje ele tem lesões articulares, hoje ele volta de uma lesão de tornozelo, joga nove partidas e tem uma lesão no joelho, a mais grave da carreira. O Cristiano Ronaldo não tem lesões de articulação. Ah, pode ter um acidente, pode, eu quebrei um dedo, pode acontecer, claro que pode, mas você tem mais propensão a ter lesões de articulação se você tem um corpo que se transforma no decorrer das temporadas".

'Neymar está mais suscetível às lesões musculares': "O Ronaldo Fenômeno teve lesões articulares e não foi porque ele estava abusando, foi porque ele teve um crescimento muito rápido por uma série de treinamentos e substâncias legais que passaram pelos treinos dele no PSV. Ele passou a ter problema de tendão, acontece, mas o Neymar hoje parece estar mais propenso a lesões articulares porque o corpo dele mudou e ele não está conseguindo mostrar aos 32 anos a mesma facilidade para jogar em alto nível que Messi e Cristiano Ronaldo demonstram aos 36 e 38 anos".