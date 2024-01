Pec eleva patamar, e Vasco vê outra joia do clube valorizada no mercado

Com a venda de Gabriel Pec encaminhada por US$ 10 milhões (cerca de R$ 48 milhões) para o Los Angeles Galaxy, o Vasco conseguiu elevar o patamar de suas vendas e agora vê outra joia do clube valorizada no mercado: Marlon Gomes.

O que aconteceu

O Vasco tem recebido propostas e sondagens por Marlon desde o ano passado. O Cruz-Maltino adotou a estratégia de colocar o sarrafo do jovem de 20 anos em cima e recusou todas até aqui.

Clubes europeus, porém, chegaram com mais força neste início de ano e acenam com ofertas que podem superar o que o Vasco arrecadará com Pec. Isso já faz a diretoria cogitar o negócio — o atacante vai para LA Galaxy, dos Estados Unidos, por US$ 10 milhões, cerca de R$ 48,9 milhões, em transação que pode chegar 11,5 milhões de dólares a depender das metas.