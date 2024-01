Palmeiras: Bruno Rodrigues assume camisa que não deixa saudade no torcedor

Ele foi apresentado com a camisa 27, mas depois vestiu a camisa 11. Atualmente ele está emprestado ao Qatar SC e o clube qatari tem opção de compra.

Rony

Rony celebra gol do Palmeiras sobre o Bragantino em duelo do Campeonato Paulista Imagem: LEONARDO SGUACABIA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

A última lembrança positiva do torcedor do Palmeiras com a camisa 11 foi com Rony. Foi usando esse número que o atacante deu a assistência para Breno Lopes marcar o gol do título da final da Copa Libertadores de 2020.

No ano seguinte, ele assumiu a camisa 7. E em 2022, com a volta de Dudu, virou o camisa 10 do Palmeiras.

