Mauro Cezar: Vini Jr. só virou 'polêmico' após se levantar contra o racismo

Siga o UOL Esporte no

Mauro Cezar Pereira destacou no Posse de Bola que Vinicius Junior só passou a ser considerado um jogador "polêmico" na Espanha depois que se levantou contra o racismo. O colunista do UOL exaltou o camisa 7 do Real Madrid e da seleção brasileira após os três gols contra o Barcelona na final da Supercopa da Espanha.

'Vini Jr se levantou contra o racismo': "É curioso que o Vinicius tenha virado esse personagem, entre aspas, polêmico depois que ele saiu do silêncio que durou um bom tempo sendo sempre alvo de racismo e resolveu comprar a briga, aí agora até comemoração dele vira polêmica, não é coincidência. É evidente que não é coincidência, enquanto o moleque está quietinho na dele só sendo atacado pelos racistas, pelos covardes, pelos clubistas, pelo imbecis, tudo bem, deixa ele quieto. Agora, tudo é comemoração desrespeitosa, tudo que ele faz agora gera polêmica, é uma briga que ele comprou e que ele vai ter que enfrentar".

'Ontem vimos uma evolução do Vinicius': "Eu não daria a mínima para essas malas que ficam reclamando, não enche o saco. Outro dia lá em Valência os caras fizeram o que fizeram e tinha gente na Espanha que ele se desculpasse, que ele era o vilão, que ele era o culpado, que coisa mais ridícula, que absurdo! Então, eu acho que a gente viu ontem o upgrade do Vinicius".