'É um sonho que conquisto, mas almejo mais', diz Madruga após ganhar Puskás

Conversa com os pais. "Só pela voz eu sei que estão emocionados. Imagino o tamanho da emoção deles, é a felicidade que estou e que eles também sentem. É de família. Meu pai é festeiro, é nossa felicidade. O momento é feliz e espero que eles aproveitem na casa do meu avô."

Trajetória. "Sem minha família, não seria possível, eles que acreditaram em mim e são essenciais. Não jogo só por eles: tenho amigos que quiseram virar jogador, mas hoje não é possível pela idade. Represento eles também. Antes de entrar em campo, lembro sempre deles e da minha família. Jogo por eles e pelas pessoas que torcem por mim."

Gol mais bonito de 2023

Ex-Botafogo-SP e anunciado hoje pelo Cuiabá, Madruga faturou o Prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito do ano no planeta, no Fifa The Best 2023 (assista ao lance abaixo).

O meio-campista de 23 anos superou Julio Enciso e Nuno Santos. Os atletas de Brighton e Sporting, respectivamente, fecharam o top 3.