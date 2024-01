Fifa The Best: veja todos os vencedores do prêmio de melhor jogador

Lionel Messi venceu pela oitava vez o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa. O argentino superou Haaland e Mbappé na premiação do The Best, hoje (15), em Londres.

Os três finalistas não estiveram presentes no evento.

O prêmio de melhor jogador é concedido pela Fifa desde 1991. A premiação chegou a ser unificada à 'Bola de Ouro', da revista France Football, entre 2010 e 2015.