The Best tem 2 brasileiros no páreo e chance de vitória polêmica de Messi

O craque argentino não é unanimidade como no ano passado, e sua possível vitória levantou polêmica devido ao regulamento. Os outros dois finalistas na categoria deste ano são Mbappé, novamente, e Erling Haaland, do City.

O documento da Fifa prevê que o período de análise foi entre 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto de 2023. A data começa no dia seguinte à final da Copa do Mundo do Qatar, conquistada pela Argentina de Messi, e vai até o início da atual temporada europeia.

Neste intervalo de tempo, Messi deixou o PSG e foi para o Inter Miami. Ele levantou mais um troféu do Francês e depois foi o herói do título da Copa da Liga dos Estados Unidos, mas não teve conquistas impactantes no cenário internacional.

O júri que vai definir o vencedor foi formado por quatro grupos: técnicos de seleções, capitães de seleções, jornalistas e torcedores. O peso do voto de cada conjunto representa 25% do total.

