Fifa The Best 2023: horário e onde assistir à premiação

O Fifa The Best 2023 acontece hoje (15), em Londres, na Inglaterra, às 16h30 (de Brasília). A transmissão ao vivo será no sportv.

Haaland, Mbappé e Messi concorrem ao prêmio de melhor jogador do mundo.

A disputa no feminino está entre Aitana Bonmati, Jenni Hermoso e Linda Caicedo.