Mercado: Palmeiras e Abel têm acordo verbal, e Corinthians anuncia reforço

Thiago Maia liberado da pré-temporada do Flamengo: O volante não viajará com a delegação rubro-negra e está mais próximo de assinar com o Internacional.

São Paulo empresta Gabriel Neves: O meio-campista uruguaio cedeu o jogador ao Independiente por um ano, com opção de compra. O clube argentino arcará com o salário do jogador.

'Chapéu' do Bahia: Alvo de Palmeiras e Corinthians, o meia Caio Alexandre deixou o Fortaleza para assinar com o Bahia. O negócio foi fechado por R$ 24 milhões.

Corinthians renova empréstimo por R$ 2,6 milhões: O clube do parque São Jorge também anunciou a renovação com Maycon por mais uma temporada. O Corinthians pagou 500 mil euros ao Shakhtar Donetsk para fechar o acordo.

Cuiabá contrata vencedor do Puskás: O Dourado anunciou nesta manhã a contratação do volante Guilherme Madruga até 2028. À tarde, o brasileiro venceu o Prêmio Puskás com seu golaço de bicicleta pelo Botafogo-SP.