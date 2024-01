Corinthians repensa contratação de volante e prioriza reforços de ataque

O técnico Mano Menezes busca solução caseira para brigar por espaço com Raniele, Maycon e Fausto Vera. Gabriel Moscardo vai passar por cirurgia no pé e Roni deve ser emprestado ao Atlético-GO. Meias têm sido observados na "volância".

Se a negociação de Moscardo com o PSG de fato for cancelada, o Corinthians teria o volante em março, diminuindo a urgência por reforço. O estafe do jovem da base diz que o acordo com o clube francês ainda não foi desfeito.

Queremos um meia de chegada e dois atacantes, esse será o nosso foco daqui pra frente

Augusto Melo, presidente do Corinthians, à CNN

Quem pode chegar?

As negociações do Corinthians pelos atacantes Luiz Henrique e Rafael Borré não avançaram. Luiz ainda está em pauta, enquanto Borré deve reforçar o Internacional.