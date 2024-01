Caio Paulista é apresentado no Palmeiras e nega chapéu no São Paulo

No momento estava esperando as respostas dos meus empresários [sobre a situação no São Paulo] e veio o contato do Palmeiras, você se sente valorizado, porque é um clube que está ganhando tudo. Fui muito bem recebido por todos e agora é seguir a vida. Recebi total apoio da torcida do Palmeiras nas redes sociais e espero ganhar títulos

Não houve chapéu algum. Foi tudo muito claro entre as partes. Vim para cá porque queria esse desafio. Minha família me apoiou.

Eu acredito e aprendi que o que as outras pessoas fazem, a gente não pode controlar. Eu estou em paz, sempre fui um cara honesto. Sigo em paz, virei a página, estou em um clube gigante também. O que passou, passou. Agora são novos ares, nova família.

Outras respostas de Caio Paulista

Conversa com a família: "Minha família é minha motivação. Quando veio o contato, fiz uma reuniãozinha com eles. Estou abrindo um novo ciclo e espero que seja vitorioso".

Brincadeira nas redes sociais: "A mudança foi uma brincadeira ali, mas já passou. Não vou tocar muito mais nesse assunto. Agora é seguir em frente".