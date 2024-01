Argentinos de R$ 23 milhões vão pro fim da fila e viram problema no Vasco

Contratados com pompa no começo do ano passado, o zagueiro Manuel Capasso e o meia-atacante Luca Orellano custaram cerca de R$ 23 milhões aos cofres do Vasco, mas se tornaram dor de cabeça menos de um ano depois.

O que aconteceu

Os argentinos não integram o elenco que está na pré-temporada em Punta Del Este, no Uruguai, sob o comando do técnico Ramón Díaz.

Capasso e Orellano vão participar da reta inicial do Campeonato Carioca. Eles estarão com um grupo "alternativo" e jovens da base, e têm futuro indefinido.