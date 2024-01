Reforço do Flamengo, Cristiane chora em encontro com Tite no Ninho; veja

Reforço do Flamengo, a atacante Cristiane se emocionou em encontro com o técnico Tite no CT Ninho do Urubu, hoje (14).

O que aconteceu

Cristiane foi anunciada hoje pelo Rubro-Negro. A jogadora de 38 anos é o grande reforço da equipe feminina, que disputa em 2024 o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil e o Brasileirão.

Ela visitou o Ninho do Urubu e encontrou o técnico Tite. Os dois deram um abraço efusivo, e o treinador deu as boas-vindas à atacante.