Por que Palmeiras não busca reforços mesmo após somar R$ 180 mi em vendas

Pagamento parcelado. Nenhuma das duas vendas são com pagamentos à vista — o que é muito normal em negociações por esses valores. Sendo assim, apesar das altas cifras, o Palmeiras não terá boa parte desse dinheiro para reinvestir de forma imediata em reforços de peso.

Dinheiro será utilizado para pagar contratações de anos anteriores. O Palmeiras também compra de forma parcelada, e precisa honrar com seus compromissos antigos. No próprio caso da contratação de Artur no ano passado, o Alviverde ainda tem valores a pagar ao time de Bragança Paulista.

Custos elevados com o atual elenco. A presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros adotaram como estratégia a manutenção do elenco vencedor das últimas temporadas, e os pilares do elenco ganharam renovações contratuais com aumentos salariais.

O Palmeiras segue no mercado para fechar a contratação de um meia. O clube entende que precisa encontrar uma reposição para Raphael Veiga, mas ainda estuda nomes.

