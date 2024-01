Fla mantém calma por renovação de Gabigol mesmo após assédio do Corinthians

O Flamengo mantém o planejamento em relação à renovação do atacante Gabigol, apesar do assédio do Corinthians nesta janela de transferências.

O que aconteceu

O clube de São Paulo colocou Gabigol como alvo principal para reforçar o ataque, setor considerado carente.

O jogador tem mais um ano de contrato com o Rubro-Negro, e conversa por renovação.