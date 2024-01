Corinthians: Augusto diz que desistiu de Caio Alexandre e busca atacantes

Augusto Melo, presidente do Corinthians, em entrevista à CNN, neste domingo (14), comentou sobre as negociações de atletas. Ele afirmou que "abriu mão" do volante Caio Alexandre.

"Falaram do Caio Alexandre. Mas abrimos mão, porque queremos um meia de chegada e dois atacantes. Esse é o nosso foco", comentou Augusto em entrevista à CNN.

Caio Alexandre vem de grande temporada no Fortaleza, o que despertou o interesse de outros clubes além do Corinthians, caso do Bahia, que tem investido para a temporada de 2024.