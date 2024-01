Nove times da elite do Brasileiro são eliminados da Copinha; veja quem caiu

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 chegou na terceira fase sem quase a metade dos representantes da Série A do Brasileirão.

Gigantes pelo caminho

Nove clubes que disputarão a elite nacional neste ano já foram eliminados no torneio de base. Destes, oito foram derrotados no início do mata-mata, e um nem sequer se classificou na fase de grupos.

Atlético-MG, Bragantino, Botafogo, Cuiabá, Fluminense, Inter, Juventude e Vasco caíram nos duelos da segunda fase. O Inter, único de tais times que avançou em segundo de seu grupo, e o Vasco perderam para outros times da Série A — Fortaleza e Vitória, respectivamente.