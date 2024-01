Botafogo anuncia a contratação do goleiro John, ex-Santos

Ele chega para ser o substituto de Lucas Perri, que acertou a transferência para o Lyon, da França. O clube também tem participação de John Textor.

John teve um período como titular do Santos em 2021, mas perdeu espaço e foi emprestado ao Internacional. As boas atuações chamaram atenção do clube espanhol.

O goleiro, inicialmente, vai ser o dono da posição no Tiago Nunes, que vai disputar a fase eliminatória da Libertadores.

O Peixe já havia oficializado a venda em publicação pelas redes sociais, antes do anúncio do Botafogo.