Santos deve negociar seu principal zagueiro no meio do ano

A expectativa é que o jogador valorize para negociá-lo por um valor maior na janela de julho. Joaquim é peça-chave da defesa, mas o clube luta para reduzir a folha salarial e sabe que terá dificuldade para fazer caixa.

Joaquim foi um dos principais destaques do Santos no segundo semestre desta temporada. Mesmo com o rebaixamento, o defensor cresceu de rendimento sob o comando do técnico Marcelo Fernandes.

O defensor foi comprado por R$ 16,7 milhões do Cuiabá no início do ano. Com contrato até dezembro de 2026, o zagueiro fez 39 jogos na temporada.

Marcos Leonardo foi a primeira venda da gestão Marcelo Teixeira. O Menino da Vila foi negociado ao Benfica por 18 milhões de euros (cerca de R$ 97 milhões).

Canal do Santos no Whatsapp

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.