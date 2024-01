'O ódio sobra para o jogador': Casão detona condução do caso Caio Paulista

O colunista Walter Casagrande criticou no UOL News Esporte a maneira como o lateral Caio Paulista saiu do São Paulo e acertou com o Palmeiras. Segundo Casão, o representante do jogador deveria ter sido mais transparente na negociação a fim de evitar o desgaste com a torcida são-paulina.

'Nesse caso poderia ter sido diferente': "Eu acho o Caio Paulista um ótimo jogador, o que eu contesto nessa história é que não havia necessidade de ser dessa maneira. Não foi o Caio Paulista que resolveu ligar para o Palmeiras e dizer — 'olha, meu contrato vai acabar e eu vou ficar livre no mercado, vocês não querem um lateral esquerdo?' —, não foi. E também tenho certeza que não foi o Palmeiras que ligou lá no Caio Paulista e falou — 'está acabando seu contrato, se você quiser vir para cá, está tudo certo' —, não foi. Teve no meio os mais interessados, aqueles que sempre que transferem um jogador ganham dinheiro em cima disso, que são desesperados para vender jogador, tirar seu jogador daqui e pôr para lá porque movimenta uma grana nisso tudo. Não estou criticando o trabalho dos empresários, nesse caso específico é que poderia ter sido diferente".

'Até para evitar o movimento de ódio': "Hoje, você consegue tirar um jogador do adversário sem nem mesmo ter conversa entre os clubes. Isso criou já uma certa animosidade no giro dos clubes, principalmente entre os rivais. Hoje se faz muito sem transparência, por trás das cortinas, muito entre o empresário e o clube em que ele quer colocar o jogador, sem avisar ao outro clube que está fazendo uma tal negociação, sem pedir a permissão. Tudo bem, vai acabar o empréstimo, o cara vai para onde ele quiser, mas custa o representante do jogador falar que vai negociar, que vai encaminhar o jogador cara outro time? Por que não pode ser transparente, um jogo aberto, por que os clubes não podem conversar, bater um papo sobre o que está acontecendo? Tudo bem, o jogador acaba o contrato e vai para onde quiser, não tem problema nenhum, mas quando tem rivais eu acho que vale à pena conversar e tornar público. Até para evitar o movimento de ódio: agora, o Caio Paulista vai para o Palmeiras, a torcida do São Paulo vai odiar o cara, acha que ele é um traidor, mas não saiu nada da cabeça dele".