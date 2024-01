Decisão que reconduz Ednaldo à CBF é liminar; plenário do STF decidirá caso

"Esgota-se amanhã (5.1.2024) o prazo para inscrição da Seleção Brasileira de futebol, atual bicampeã olímpica, no torneio classificatório para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, ato que pode vir a ser inviabilizado se praticado por dirigente não acreditado pelas instituições internacionais competentes", disse o ministro.

Em seu estatuto, a Fifa proíbe quaisquer intervenções exteriores nas confederações de futebol dos países filiados.

Entenda o caso

Em dezembo, a Justiça havia afastado Ednaldo Rodrigues do cargo após o tribunal anular um Termo de Ajustamento de Conduta assinado por Ednaldo e o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, o que,na época, abriu caminho para que fosse eleito. Mais tarde, a Justiça julgou que o MPF não tinha legitimidade.

Porém, Gilmar Mendes rebateu essa tese na decisão publicada nesta quinta ao dizer que "é imperioso rejeitar, desde logo, argumentos associados à inadmissibilidade de atuação do Ministério Público quando em jogo entidades privadas, que não encontram maior ressonância na jurisprudência desta Corte".

O ministro determinou "a suspensão da eficácia das decisões judiciais que porventura tenham afirmado a ilegitimidade do Ministério Público em causas referentes às entidades desportivas e à prática do desporto no país".