Gilmar Mendes anula decisão do TJ-RJ e Ednaldo volta à presidência da CBF

O ministro do STF Gilmar Mendes anulou, após 27 dias, a decisão do TJ-RJ que afastava Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF.

Com a medida, o ex-mandatário reassume o controle da principal entidade de futebol do país. A decisão é liminar e ainda será julgada pelo pelnário do STF, sem data definida.

Em sua decisão, o ministro considerou o risco de o Brasil ficar fora das Olimpíadas como uma eventual punição que poderia ser imposta pela Fifa com a intervenção jurídica na CBF.