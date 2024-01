Filhos de ex-jogadores tentam a sorte na Copinha; veja quem são

Enzo Vagner - Sport

Enzo Vagner vai disputar a Copinha com a camisa do Sport e é filho do atacante Vagner Love, de 39 anos.

O jovem, que também é atacante, assinou o primeiro contrato profissional com o Leão em 2023 faz parte do elenco sub-20.

Love, o pai, deixou o Sport no final da última temporada e vai defender as cores - curiosamente, as mesmas do Sport - do Atlético-GO em 2024.

Enzo é um dos destaques da equipe, ao lado do lateral direito Pedro Lima, que esteve no Mundial Sub-17 com a seleção brasileira em novembro do ano passado.

Philipe Gabriel - Vasco