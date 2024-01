Casão: 'Augusto Melo está fazendo um jogo muito perigoso no Corinthians'

O presidente do Corinthians está fazendo um jogo perigoso ao prometer mundos e fundos em seus primeiros dias no cargo. Essa é a avaliação do colunista Walter Casagrande, no UOL News Esporte. Para Casão, o novo mandatário corintiano precisa ser mais realista no mercado da bola diante da situação financeira do clube.

'Augusto Melo está fazendo um jogo muito perigoso': "Você promete jogador — 'no dia que eu assumir, vou falar um pacotão' —, e não resolveu esse pacotão. Sai ansioso para falar que contratou esse e aquele e acaba acontecendo isso como foi o Rodrigo Garro, que o Talleres falou que não pagou. Em relação a Gabigol, Firmino, Di Maria, eu me lembro da fala do Duilio sobre Cavani, Suárez, até Cristiano Ronaldo ele falou. Então, o Augusto está fazendo um jogo muito perigoso, porque ele promete Gabigol e traz os caras que são apostas, fala que o plano B é Firmino e traz outro que é aposta".

'Diretoria do Corinthians está fazendo esse movimento errado': "Se o Garro vier mesmo, os quatro jogadores que ele já contratou são bons, mas são apostas. Não é o Gabigol, que talvez não se adapte no início, mas vai fazer gol. Quanto mais o alfabeto anda, mais cai a qualidade do jogador. Se você passar para o plano B, ele já é menos que o plano A, se for para o plano C, cada vez o jogador tem menos qualidade. A diretoria do Corinthians está fazendo esse movimento errado, precisa falar o que realmente eles podem fazer".