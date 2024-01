Talleres diz que não assinou venda de Garro; Corinthians defende anúncio

O presidente Andrés Fassi alega que o contrato não está assinado e que o Talleres não vai oficializar a venda até estar tudo certo.

O Timão estranha as declarações do Talleres e justifica que tem todas as garantias do acordo e só faltam os exames médicos para a formalização. O Corinthians alega ter ótima relação com Andrés Fassi.

O negócio gira em torno de 6 milhões de dólares (R$ 30 mi), com pagamento parcelado em três anos.

O Talleres só anuncia quando está assinado. Se assinar, nós anunciaremos a todos. É compreensível que o Corinthians esteja fazendo assim. Eles [a diretoria] assumiram ontem

Andrés Fassi, presidente do Talleres, ao UOL