Santos cumpre objetivo e oferece novo elenco a Carille no primeiro treino

11 nomes já foram anunciados e ainda restam Pedrinho e Cazares serem oficializados pelo Peixe. A dupla já está com a carta de intenções assinada e resta finalizar as trocas de minutas contratuais.

Plano permitirá que Carille já implemente sua metodologia desde o primeiro dia de trabalho. O elenco se reapresentará no sábado (6), no CT Rei Pelé.

Com as novas chegadas, o treinador terá duas semanas para entrosar seu elenco enquanto se prepara para o Campeonato Paulista. Dos nomes anunciados, Gil e Giuliano jogaram juntos, assim como Jorge e Diego Pituca. O Peixe estreia no Paulistão no dia 20, contra o Botafogo-SP.

O Peixe anunciou até o momento o zagueiro Gil, os laterais Aderlan, Hayner e Jorge, o volante João Schmidt, os meias Diego Pituca, Giuliano e Otero, e os atacantes Guilherme, Marcelinho e Willian Bigode

