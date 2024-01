PVC: Flamengo parece que quer negociar Gabigol, mas não pode admitir isso

O colunista Paulo Vinícius Coelho afirmou no De Primeira que a diretoria do Flamengo quer negociar Gabigol, mas teme o ônus político de se desfazer do ídolo em ano eleitoral. Segundo PVC, a cúpula rubro-negra está cozinhando o interesse do Corinthians em banho-maria. Gabriel tem contrato com o Fla até o fim do ano.

'Flamengo está empurrando com a barriga': "O Flamengo tem uma dificuldade política de negociar o Gabigol. É muito curiosa a situação do Flamengo, porque para o Flamengo terminar com essa especulação é muito simples. O Junior Pedroso, empresário do Gabigol, disse que tem um acordo verbal com o Flamengo. Se existe um acordo verbal, o Flamengo transforma o acordo verbal em documento e diz: 'toma, Gabigol, basta assinar'. E resolve o problema. O Flamengo também está levando em banho-maria, o Flamengo está empurrando com a barriga para ver o que vai acontecer na situação do Gabigol com o Tite. O Gabigol já deu uma declaração forte a respeito do Tite, dizendo que todos os jogadores tiveram oportunidade como titulares, menos ele. O Gabigol também disse que sabe que o Tite prefere o Pedro por tê-lo levado à Copa do Mundo, e não ele Gabigol, então o Gabigol está enxergando a possibilidade de ser reserva desse novo Flamengo".

'Flamengo quer negociar Gabigol, mas não pode admitir: "Imagina o Flamengo negociar o Gabigol com o Corinthians e no próximo jogo o Gabigol fazer três gols pelo Corinthians contra o Flamengo num ano de eleição. Então, o Flamengo está empurrando com a barriga e o Gabigol está na dele, confortável. E o Corinthians está falando 'eu quero o jogador', mas não tem dinheiro para pagar a multa. O Corinthians só vai contratar se o Flamengo quiser negociar. E o Flamengo, aparentemente, tem uma vontade louca de negociar, mas não pode admitir isso porque para sua torcida, do ponto de vista político, é um tiro no pé".