Pesquisão UOL 2023: Jogo Aberto é o melhor programa esportivo pela 1ª vez

O programa Jogo Aberto, da Band, foi eleito o melhor programa de futebol pelos jogadores ouvidos no Pesquisão UOL 2023.

O Jogo Aberto teve 13,9% dos votos. O Globo Esporte, da Globo, ficou em segundo com 11,6%. O Boleiragem, do sportv, foi o terceiro com 9,3%. A opção "nenhum" foi votada por 6,9% dos jogadores.

Outros citados: Arena SBT, Bate-Bola (ESPN), Donos da Bola (Band), Linha de Passe (Espn), Redação sportv, Resenha ESPN, Segue o Jogo (Globo), Seleção sportv, Troca de Passes (sportv).