PCdoB usa Olimpíada para tentar recolocar Ednaldo na presidência da CBF

O partido alega que se o interventor José Perdiz continuar na CBF, a seleção bicampeã pode ficar fora da Olimpíada de Paris. Os jogos serão disputados de julho a agosto.

O pedido tem como base o calendário pré-olímpico. O torneio que define os classificados começa no dia 20 de janeiro e a lista de convocados teria que ser enviada até sexta-feira (5), com assinatura do presidente ou secretário-geral da CBF.

Fifa e Conmebol ainda não reconheceram a intervenção na CBF, ocorrida depois da anulação das eleições. Dessa forma, a participação da seleção no pré-olímpico na Venezuela estaria em risco.

Ninguém poderá inscrever a seleção brasileira, que ficará fora do torneio pré-Olímpico caso a situação permaneça como está até o próximo dia 5

Trecho do pedido de liminar do PCdoB

O PCdoB quer a suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para que Ednaldo Rodrigues volte à CBF ainda nesta semana. O pedido ainda não foi respondido.