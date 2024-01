Novo presidente do Corinthians centraliza decisões e faz planos ousados

Augusto via o Timão de Duilio Monteiro Alves como "refém" de empresários. A intenção é que o clube do Parque São Jorge possa tomar grandes decisões apenas por meio do seu presidente e poucos envolvidos.

O Timão busca contato direto com os clubes para evitar o pagamento de comissão a empresários. Foi assim com Félix Torres (Santos Laguna), Raniele (Cuiabá) e Rodrigo Garro (Talleres). Diego Palacios estava em fim de contrato no Los Angeles FC.

Toda contratação precisa ser aprovada pelo Cifut (Centro de Inteligência do Futebol) do Corinthians). O Timão aceita sugestões de agentes, mas avisa que vai procurar diretamente o clube detentor dos direitos econômicos.

Por que o Augusto não pode ir? O Rubens não pode ir? O empresário trabalha e é um grande ativo do futebol desde que seja em prol do clube. Não vamos mais servir de intermediário para ninguém

Augusto Melo, na sua posse no Corinthians

Neo Química Arena

Essa nova regra para diminuição de custos implementada na busca por reforços também valerá para mudanças administrativas. Planos de expansão do estádio, reformas no Centro de Treinamento e sobre acordos de patrocínio passarão diretamente por Augusto.