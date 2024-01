Mercado: Inter anuncia Robert Renan, e Benfica compra Marcos Leonardo

O mercado da bola de hoje (3) teve como principais destaques a venda que o Santos fez de Marcos Leonardo ao Benfica, o anúncio de Robert Renan por parte do Internacional, a recusa do Fluminense a uma proposta do Lyon por Jhon Kennedy e o interesse do River Plate em Flaco López, do Palmeiras.

Destaques do dia

Marcos Leonardo é do Benfica. O Santos acertou a venda do atacante Marcos Leonardo para o Benfica, de Portugal, por 18 milhões de euros (cerca de R$ 96,7 milhões).